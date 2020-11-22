Выборы

Выборы

16:15 22.11.2020

Исчезновение печати, подписанный протокол, ярмарки с агитацией. Полиция Днепра открыла три уголовных дела

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Исчезновение печати, подписанный протокол, ярмарки с агитацией. Полиция Днепра открыла три уголовных дела

Полиция с утра воскресенья открыла три уголовных производства в связи с нарушениями в день голосования во втором туре на выборах мэра Днепра.

Как сообщается на странице областной полиции в Facebook, по состоянию на 15.00 поступило 108 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Два уголовных производства открыто по ч.1 и ч.3 ст.158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования первого факта будут установлены обстоятельства исчезновения печати избирательной комиссии на одном из участков в Амур-Нижнеднепровском районе. По второму нарушению полиция расследуют факт подписи протокола о подсчете голосов избирателей до его окончательного заполнения (избирательный участок Новокодацком районе Днепра).

Кроме того, полицейские открыли уголовное производство после проверки сообщения о том, что в Днепре проходят ярмарки с агитацией за одного из кандидатов на пост городского головы. Данный факт квалифицирован по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

В Днепре во втором туре выборов принимают участие действующий мэр Борис Филатов (партия "Пропозиция") и глава наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загид Краснов (партия "Громадська сила").

Теги: #нарушения #днепр #выборы

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