В Славянске избиратели делают селфи возле избирательных урн для участия в розыгрыше iPhone 12 – "ОПОРА"

В Славянске (Донецкая обл.), где проходит второй тур выборов городского головы, избиратели участвуют в розыгрыше iPhone 12, который объявила общественная организация "Платформа инициатив "Теплица".

Как сообщает гражданская сеть "ОПОРА", накануне второго тура эта общественная организация в соцсетях Facebook и Instagram разместила объявление о конкурсе. Согласно правилам, избирателям нужно проголосовать на участке и сделать селфи возле урны, но без бюллетеня.

Селфи нужно выложить на своих страницах в соцсетях с определенным хэштегом. Розыгрыш, главный приз которого - iPhone 12, должен состояться в понедельник, 23 ноября.

Наблюдатели "ОПОРЫ" фиксирует на избирательных участках желающих сфотографироваться возле урн.

Как сообщалось, жителям Славянска во втором туре предстоит сделать выбор между главой правления ЧАО "Славянский машиностроительный завод" Павлом Придворовым (партия "Оппозиционная платформа – За жизнь") и действующим мэром Вадимом Ляхом (партия "Оппозиционный блок"). В первом туре разница в голосах составила 242 (в пользу кандидата от ОПЗЖ).