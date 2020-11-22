Выборы

Выборы

10:50 22.11.2020

В Полтаве члены УИК получают СМС с призывом не идти на выборы – "ОПОРА"

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В Полтаве члены УИК получают СМС с призывом не идти на выборы – "ОПОРА"

В Полтаве члены участковых избирательных комиссий получают смс с призывом не идти на выборы, сообщили в гражданской сети "ОПОРА".

"Наблюдатели "ОПОРЫ" зафиксировали несколько случаев, когда на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий поступали СМС с требованием не идти на выборы. Номер отправителя - неизвестен", – говорится в сообщении на сайте сети в воскресенье утром.

Наблюдатели уточняют, что в сообщениях, полученных членами участковых избирательных комиссий утром 22 ноября, содержится призыв не идти на выборы, а "получивших продуктовые наборы ждет полиция". Отправитель сообщения подписывается ником "Poltava".

"Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, что подобные сообщения получили, в частности, члены УИК ВД № 531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8). Все абоненты получили СМС в 7:31", – проинформировали в сети.

Теги: #смс #выборы #полтава

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