В "день тишины" перед вторым туром выборов в Украине полиция открыла 3 уголовных дела из-за нарушений

Полиция открыла три уголовных производства в связи с нарушениями избирательного процесса в "день тишины" накануне второго тура местных выборов в Украине, сообщает управление коммуникации Национальной полиции.

"На протяжении "дня тишины" в территориальные органы Национальной полиции поступило 61 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного процесса. Следственные подразделения начали три уголовных производства", - говорится в сообщении Нацполиции в воскресенье утром.

Кроме того, составлены два административных протокола.

Всего с начала избирательного процесса (с 5 сентября) в полицию поступило 16728 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса. Расследуется 1161 уголовное производство, составлено 2433 административных протокола.

22 ноября в 11 городах Украины проходит второй тур выборов мэров. Также в этот день в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тыс. в 15 регионах состоится повторное голосование на выборах депутатов 47 местных советов.