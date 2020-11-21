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15:40 21.11.2020

Даты введения более жесткого карантина из-за распространения COVID-19 нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

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Даты введения более жесткого карантина из-за распространения COVID-19 нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

План введения более жесткого карантина в Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции разрабатывается, однако он будет введен только в том случае, если не сработает карантин "выходного дня", заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Этот план действительно разрабатывается, но - это план Б, если не сработает карантин "выходного дня". Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса. Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей. Встреча и обсуждение с бизнесом", - написал Шмыгаль в соцсети Facebook в субботу.

Кроме того, рассказал премьер-министр, рассылается опрос для мэров о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. Также проводятся консультации с эпидемиологами и инфекционистами.

При этом карантин "выходного дня" остается разумной альтернативой локдауну, подчеркнул Шмыгаль.

"Минувшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность, больше всего с момента весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус. Поэтому эти и следующие выходные будет действовать карантин "выходного дня". После этого мы сможем оценить его результат. Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших", - объяснил он.

"Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: никакой даты введения более жесткого карантина сейчас нет", - добавил он.

Теги: #шмыгаль #карантин #мэры #обсуждение

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