В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

Почти 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественную безопасность и порядка на территории избирательных участков и охранять избирательную документацию 22 ноября, когда в 18 регионах Украины пройдет второй тур голосования за кандидатов в депутаты сельских, поселковых советов и городских голов, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Реагирование на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, должно оставаться оперативным. Основная задача полиции - обеспечить безопасность граждан и проведения честных выборов. Мы будем пристально следить за соблюдением законности в день голосования и в период установления результатов выборов", - сказал в пятницу заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Он подчеркнул важность соблюдения карантинных мер на всех избирательных участках как работниками полиции, так и гражданами. "Полицейские будут следить за тем, чтобы все граждане носили правильно одетые средства защиты. Первоначально будут проводить профилактическую беседу, а в случае игнорирования замечания - составлять административные протоколы по правонарушителей", - подчеркнул Фацевич.