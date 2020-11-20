Выборы

Выборы

13:41 20.11.2020

В облсоветы избран 31 нардеп, но они не собираются уходить из Рады – КИУ

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В облсоветы избран 31 нардеп, но они не собираются уходить из Рады – КИУ

В Комитете избирателей Украины (КИУ) сообщили, что депутатами областных советов на прошедших 25 октября местных выборах стал 31 парламентарий, однако народные избранники не торопятся слагать свой мандат.

"Около 50 народных депутатов баллотировались на местных выборах, преимущественно в областные советы. Мы проанализировали, сколько таких депутатов победили. По данным Комитета избирателей, 31 народный депутат победил на выборах в областные советы", - рассказал аналитик КИУ Денис Рыбачок на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его данным, больше всего избрано в Волынский облсовет – пять нардепов (все – выдвиженцы партии "За майбутнє"), четыре – в Хмельницкий облсовет, по три – во Львовский, Винницкий и Одесский облсоветы.

Эксперт напомнил, что по закону нельзя одновременно работать в двух советах, иметь два представительских мандата.

"Увидим ли мы массовый отток депутатов из парламента? На 99,9% можно быть уверенными, что ситуация с количеством народных депутатов в парламенте не изменится", - прогнозирует Рыбачок.

По его словам, парламентарии не променяют свой депутатский мандат в Верховной Раде, они уже готовят заявления и отказываются от должностей в облсоветах, полученных на местных выборах. Вместо них местными депутатами станут следующие по списку избиратели.

"Мы расцениваем такие действия, в первую очередь, как обман избирателей и способ манипулировать мнением граждан", - подытожил Рыбачок, добавив, что это традиционная схема получения большего количества голосов для партий.

По его мнению, следует разработать "законодательные предохранители", чтобы в будущем избежать такой ситуации.

Теги: #киу #нардепы #местные_выборы

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