Выборы

Выборы

12:08 20.11.2020

Видеоролики, листовки, "страшилки". В КИУ фиксируют множество случаев черного пиара накануне второго тура

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Видеоролики, листовки, "страшилки". В КИУ фиксируют множество случаев черного пиара накануне второго тура

В Комитете избирателей Украины (КИУ) обращают внимание на массовое применение черного пиара накануне второго тура выборов городских голов, запланированного на 22 ноября, вероятно, в некоторых случаях работают российские политтехнологи.

"Перед выборами мы наблюдаем массовое использование фактов черного пиара. У нас такое впечатление, что черные технологии значительно выросли по сравнению с первым туром", - сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, масштабы и характер использования черного пиара наводят на мысль о том, что "российские политтехнологи из Рязани и Кемерово вернулись в Украину и активно работают".

В ряде случаев, отмечает эксперт, применение черного пиара нарушает уголовное законодательство.

Кошель привел наиболее яркие примеры. Так, в Славянске (Донецкая обл.) в одном из местных Телеграмм-каналов крутится видеоролик с бывшим мэром Нелей Штепой, в котором она обвиняет одного из кандидатов в коррупции.

"Самый яркий пример – распространение слухов, что в Славянске один из кандидатов, владелец предприятия, дал приказ выгнать с территории завода собаку и утопить щенков", - рассказал глава КИУ.

Черный пиар на Закарпатье также отличается творческим подходом. Об одном из кандидатов распространяют листовки, на которых он изображен в свадебной фате. О другом пишут, что тот купил в центре Вены ресторан за миллион долларов.

Кроме того, в Ровно и Львове ходят слухи о поддержке кандидатов председателем политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

"В этих городах избирателей пугают Виктором Медведчуком. Распространяют материалы в Ровно, что Медведчук поддержал Третьяка (кандидат от "Европейской солидарности" Александр Третьяк – ИФ), договорились о поддержке и др. Во львовских соцсетях – что один из кандидатов чуть ли не выдвиженец Медведчука", - рассказал Кошель.

Помимо этого, во Львове массово распространяется спецвыпуск газеты "Ратуша" с материалами против действующего мэра Андрея Садового. Официальная позиция редакции газеты заключается в том, что они не имеют к этому выпуску никакого отношения.

В городе Днепр распространяется в соцсетях газета "Днепровский акцент", в которой содержится материал, очерняющий мэра Бориса Филатова, с "громким" заголовком в стиле черных политтехнологий.

Глава КИУ также обратил внимание на манипуляции с явкой избирателей, прямой и косвенный подкуп избирателей накануне второго тура выборов.

22 ноября состоится повторное голосование на выборах мэров в 11 городах Украины.

 

 

Теги: #черный_пиар #второй_тур #киу

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