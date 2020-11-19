Во Львовской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы накануне второго тура выборов

Полиция Львовской области готова к обеспечению общественного порядка во втором туре местных выборов, 9 территориальных избирательных комиссий взяты под круглосуточную охрану.

"С 19 ноября полицейские взяли под круглосуточную охрану 9 территориальных избирательных комиссий, которые получили бюллетени для голосования - во Львове, Дрогобыче и в Городокском районе. Мы продолжаем нести службу в усиленном режиме и обеспечивать правопорядок, чтобы второй тур местных выборов прошел честно и прозрачно", - приводит слова главы полиции области Василия Виконского пресс-служба полиции.

Правоохранители призывают всех участников избирательного процесса и жителей Львовской области не нарушать избирательное законодательство и во время голосования придерживаться правопорядка.

22 ноября состоится второй тур выборов глав Львовской и Дрогобычской ОТГ, а также депутата Великолюбинского поселкового совета Городокского района.

За кресло мэра Львова будут бороться действующий городской голова Андрей Садовый (партия "Самопомич", 40,09%) и народный депутат Украины Олег Синютка (партия "Европейская солидарность", 31,1%). В Дрогобыче во втором туре выборов встретятся действующий мэр Тарас Кучма (самовыдвиженец, 41,48%) и генеральный директор ООО "Брати" Андрей Веселый (самовыдвиженец, 26,05%).