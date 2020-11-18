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Выборы

14:48 18.11.2020

Кабмин перераспределил 209,8 млн грн на развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины

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Кабмин перераспределил 209,8 млн грн на развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял распоряжение "О перераспределении объемов предоставления кредитов из государственного бюджета, предусмотренных Министерству инфраструктуры на 2020 год для реализации совместных с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) инвестиционных проектов".

Согласно распоряжению правительства, в частности, уменьшается объем предоставления кредита по программе "Модернизация украинской железной дороги" на 200 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Проект модернизации украинской железной дороги".

Кроме того, уменьшается объем предоставления кредита по программе "Безопасность движения в городах Украины" на 9,815 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

При этом увеличивается объем предоставления кредита по программе "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины" на 209,815 млн грн для реализации инвестиционного проекта "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины".

Теги: #транспорт #перераспределение #кредиты #города

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