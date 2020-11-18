Выборы

Выборы

13:57 18.11.2020

Синютка с незначительным отрывом имеет шанс выиграть выборы мэра Львова - опрос Socis

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Синютка с незначительным отрывом имеет шанс выиграть выборы мэра Львова - опрос Socis

Кандидат на пост львовского городского головы от партии "Европейская солидарность", народный депутат Олег Синютка во втором туре опережает с незначительным отрывом своего конкурента - действующего мэра Львова Андрея Садового, о чем свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis.

Согласно обнародованным в среду данным опроса, среди тех, кто точно пойдет голосовать, 44,5% поддерживают Синютку, 42,9% - за Садового. Среди тех, кто точно пойдет на выборы и определился со своим выбором, результат ожидается 51% на 49% в пользу Синютки.

57% респондентов отметили, что точно пойдут голосовать 22 ноября, 22,5% - скорее всего и 11% еще не решили. Не пойдут голосовать 10% опрошенных.

Исследование проводилось с 29 октября по 10 ноября во всех административно-территориальных районах Львова и населенных пунктах, входящих в пределы Львовской объединенной территориальной громады. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, разделение города на районы. Метод опроса: телефонный опрос (САТІ) с использованием планшетов (1000 респондентов) и анкетный опрос F2F (1000 респондентов). Всего опрошено 2000 респондентов. Погрешность не указана.

Повторное голосование на выборах мэра Львова состоится 22 ноября. В первом туре Садовый набрал 40,09% голосов (91131), Синютка - 31,1% (70682).

Теги: #львов #мэр #социсследование #выборы

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