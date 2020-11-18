Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации - Корниенко

Политические партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"Меня, как одного из авторов избирательной реформы и, потенциально, автора переходного избирательного законодательства, больше смутило заявление Леонида Макаровича (Кравчука, главы украинской делегации в ТКГ - ИФ) о том, что местные выборы на территории Донбасса могут пройти на мажоритарной основе… В выборах, может быть, будут принимать участие и партии, которых никогда не было там, а были только здесь, может быть, это будет смешанная система", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Народный депутат подчеркнул, что все "переходное законодательство", которое применяется после разрешения территориальных военных конфликтов, "необходимо очень индивидуально выписать, под конкретный кейс, потому что оно очень sensitive (англ. чувствительное - ИФ)".

По его словам, даже просто упоминания закона об амнистии, о переходном избирательном законодательстве вызывают огромные дискуссии в обществе.

"Это чувствительно всё, и этот клубок проблем надо постепенно и осторожно разматывать. Но сначала, конечно, фактор безопасности", - подчеркнул Корниенко.

Кроме того, он заявил, что опция продления действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях" у Верховной Рады остается.

"Опция продлить действующий закон у нас всегда есть на столе, она никуда не делась. По остальному законодательству – его подготовка, написание и продвижение в Верховной Раде зависит от переговорного процесса, от "нормандского процесса". Сейчас мы надеемся на встречу советников Нормандской четверки. Мы тут опираемся на дипломатическую составляющую", - пояснил Корниенко.

Как известно, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей действует до 31 декабря 2020 года включительно.