Выборы

Выборы

18:28 17.11.2020

Рада урегулировала вопросы деятельности органов местного самоуправления и райгосадминистраций

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Рада урегулировала вопросы деятельности органов местного самоуправления и райгосадминистраций

Верховная Рада урегулировала отдельные вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций.

За соответствующий законопроект № 3651-д во втором чтении и целом проголосовал 301 народный депутат.

Документ предлагает внести изменения в законы Украины "О местном самоуправлении", "О местных государственных администрациях", "О Кабинете министров Украины", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований".

В частности, авторы законопроекта предлагают расширить перечень субъектов системы местного самоуправления за счет районных и областных советов, которые представляют совместные интересы территориальных громад сел, поселков, городов.

Согласно переходным положениям законопроекта, до принятия закона "Об административно-территориальном устройстве", окончание полномочий сельских, поселковых, городских советов, других исполнительных органов, а также их реорганизация как юридических лиц в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины осуществляется с учетом того, что в день вступления в силу полномочий сформированных территориальных громад заканчиваются полномочия громад расформированных.

Законопроект предусматривает, что после окончания полномочий советов, избранных расформированными громадами, их исполнительные комитеты продолжают осуществлять свои полномочия до утверждения новоизбранным советом состава его исполкома.

В документе отмечается, что если территория расформированной территориальной громады включена в территорию нескольких сформированных территориальных громад, каждая из этих громад становится правопреемником принадлежащих расформированной громаде недвижимого имущества, находящегося на территории сформированной громады.

В законопроекте отмечается, что правопреемник районного совета ликвидированного района не позже 1 июля 2021 года обязан передать в коммунальную собственность территориальных громад объекты совместной собственности территориальных громад району, который находится на территории этих территориальных громад, в соответствии с разграничением расходов между бюджетами, установленными Бюджетным кодексом Украины.

Теги: #местное_самоуправление #рада #закон

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