Победителями местных выборов следует считать "партии мэров" и "Батькивщину" - эксперт

Второе место ВО "Батькивщина" по количеству депутатов всех политических сил на местных выборах и первенство среди невластных является хорошим результатом для команды, которая ориентировалась на конкретные потребности людей и не спекулировала на вопросах, раскалывающих страну, считает политический эксперт Андрей Золотарев.

"Батькивщина" - единственная структурированная политическая партия, которая имеет реальное представительство от Луганска до Закарпатья. В отличие от тех сил, которые банально продают партийные франшизы. Как результат - второе место, 10% депутатских мандатов", - отметил аналитик в интервью UKRLIFE.TV.

По его словам, итоги местных выборов стали лучшей социологией, которая позволяет "Батькивщине" рассчитывать также на один из первых результатов в ходе предстоящей парламентской кампании. Кроме того, местными гонками должны быть довольны и так называемые "партии мэров", считает Золотарев.

"Выиграла также некая "партия региональных элит". Если год назад электоральная карта Украины была вся зеленая, то сегодня она напоминает шкуру леопарда", - подытожил эксперт.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, 14,5% от всех избранных депутатов являются выдвиженцами "Слуги народа", 10,5% - "Батькивщины". Далее следуют партии "За майбутнє", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и др. У пропрезидентской партии - пять с половиной тысяч депутатов по всей стране, у партии Юлии Тимошенко - почти четыре тысячи.