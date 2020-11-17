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Выборы

13:01 17.11.2020

Рада продолжит работу до рассмотрения во 2-м чтении законопроекта об изменениях в закон о местном самоуправлении

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Рада продолжит работу до рассмотрения во 2-м чтении законопроекта об изменениях в закон о местном самоуправлении

Верховная Рада во вторник будет работать, пока не рассмотрит во втором чтении законопроект №3651-д о внесении изменений в некоторые законы об упорядочивании отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций.

Данное предложение главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии поддержали 262 народных депутатов.

Как сообщалось, законопроект предлагает расширить перечень субъектов системы местного самоуправления за счет районных и областных советов, которые представляют совместные интересы территориальных громад сел, поселков, городов.

Согласно Переходным положениям законопроекта, до принятия закона "Об административно-территориальном устройстве", окончание полномочий сельских, поселковых, городских советов, других исполнительных органов, а также их реорганизация как юридических лиц в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины осуществляется с учтем того, что в день вступления в силу полномочий сформированных территориальных громад заканчиваются полномочия расформированных территориальных громад.

Законопроект предусматривает, что после окончания полномочий сельских, поселковых, городских советов, избранных расформированными территориальными громадами, их исполнительные комитеты продолжают осуществлять свои полномочия до утверждения новоизбранным советом персонального состава его исполнительного комитета.

В документе отмечается, что если территория расформированной территориальной громады включена в территорию нескольких сформированных территориальных громад, каждая из этих громад становится правопреемником принадлежащих расформированной территориальной громаде недвижимого имущества, находящегося на территории сформированной территориальной громады, вещей, использующихся для обслуживания соответствующих объектов недвижимого имущества.

В законопроекте отмечается, что правопреемник районного совета района, ликвидированного Верховной Радой после прекращения соответствующих районных советов как юридических лиц, но не позднее 1 июля 2021 года обязан передать к коммунальной собственности территориальных громад отдельные объекты совместной собственности территориальных громад району, который находится на территории этих территориальных громад, в соответствии с разграничением расходов между бюджетами, установленными Бюджетным кодексом Украины.

Теги: #законопроект #рада #местное_самоуправление

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