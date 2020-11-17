Скорик не признает победу Труханова на выборах мэра Одессы и намерен судиться

Кандидат на пост мэра Одессы, народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь") утверждает, что во время второго тура выборов применялись фальсификации, административный ресурс и манипуляции, он намерен оспаривать результаты в суде.

"Фальсификации и административный ресурс, фальшивые съезды, манипуляции комиссиями и "титушки", грязные публикации – далеко не полный перечень инструментов, которые использовались властью для борьбы с оппозицией", - цитирует Скорика пресс-служба ОПЗЖ.

По его словам, накануне второго тура выборов и в день голосования фиксировались множественные нарушения.

"Территориальная комиссия незаконно прекратила работу. ЦИК, по указанию из Офиса президента, два раза за день, по подложным документам, меняла председателя Одесской городской ТИК, осуществлялось давление на членов участковых и территориальных комиссий. Здание ТИК минировали. При подсчете голосов - аномальное количество испорченных бюллетеней, голоса в которых отданы за мою кандидатуру. Власть просто растоптала выбор одесситов. Все, кто принимал участие в фальсификациях, должны понести заслуженное наказание", - считает политик.

Скорик заявил, что с командой ОПЗЖ намерен защищать жителей Одессы "от произвола и беспредела власти".

В комментарии "Суспильному" он сказал, что его оппонент – нынешний городской голова Одессы Геннадий Труханов – победил незаконно. Скорик вместе с ОПЗЖ намерен обратиться в суд.

Как сообщалось, экзит-пол Киевского международного института социологии показал, что Труханова во втором туре поддержали 56,7% избирателей. По данным районных ТИК, он победил во всех четырех районах Одессы.