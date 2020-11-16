Выборы

Выборы

12:01 16.11.2020

В Каменец-Подольском на выборах мэра побеждает выдвиженец от "Свободы" Поситко

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В Каменец-Подольском на выборах мэра побеждает выдвиженец от "Свободы" Поситко

Каменец-Подольская городская территориальная избирательная комиссия (Хмельницкая обл.) установила результаты повторного голосования на выборах мэра, согласно которым победил выдвиженец от ВО "Свобода" Михаил Поситко.

На сайте гражданской сети "Опора" обнародована фотокопия протокола городской ТИК, в котором указано, что главу Каменец-Подольской городской организации ВО "Свобода" Поситко поддержали 15404 избирателя (58,33%). Его конкурент - директор благотворительного фонда "Ми – кам'янчани", самовыдвиженец Владимир Мельниченко – получил 11001 голос.

Поситко поздравляют с победой пользователи соцсети Facebook с вечера воскресенья.

В первом туре выборов мэра Каменец-Подольского лидировал Мельниченко с отрывом от Поситко в 5%.

Теги: #мэр #каменец_подольский #победитель

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