День голосования 15 ноября прошел на надлежащем уровне, вопиющих нарушений не было – "ОПОРА"

День голосования во втором туре местных выборов в Украине 15 ноября прошел организационно на надлежащем уровне, вопиющих нарушений, которые бы могли повлиять на конечный результат выборов, не возникало, сообщила глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"В целом мы отмечаем, что день голосования прошел организационно на надлежащем уровне, также не возникало вопиющих нарушений, которые бы могли повлиять на конечный результат выборов. Нарушения, которые мы фиксировали, имеют признаки достаточно типичных, и их численность, а также процент участков, на которых зафиксированы эти нарушения, мало отличаются от общих выборов 25 октября, если мы сравниваем с местными выборами 2015 года", - сказала Айвазовская на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Она отметила, что в течение дня голосования наблюдатели зафиксировали 96 инцидентов, 22 из которых касаются недостаточно качественного материально-технического обеспечения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования. 7 инцидентов связаны с препятствованием со стороны членов избирательных комиссий работе наблюдателей, в том числе Гражданской сети "ОПОРА".

"Также зафиксированы случаи выдачи бюллетеней без паспортов или без надлежащей проверки непосредственной идентификации лица, которое получает бюллетень. И среди них есть инциденты, которые касаются и членов избирательных комиссий, которые работают на этих же участках", - добавила Айвазовская.

Глава правления "ОПОРЫ" указала, что отдельные инциденты имеют признаки фотографирования избирательного бюллетеня, что с одной стороны объясняется тем, что избиратели хотят оставить на память результаты своего волеизъявления, но с другой стороны может свидетельствовать и о контролированном голосовании.

"Также наблюдатели фиксировали нарушение процедур по ведению протокола утреннего заседания о подсчете голосов. Таких было 7 инцидентов, то есть протокол не велся в целом. И 5 инцидентов связанны с тем, что протокол о подсчете был подписан датой понедельником, хотя завершен процесс подсчета еще ночью воскресенья, около 10 часов вечера. Это связанно с тем, что члены избирательных комиссий, которые подписывают протокол понедельником, получают компенсацию за свою работу за два дня, а не за один, если бы этот протокол был подписан 15 ноября", - подчеркнула она.

По словам Айвазовской, наблюдатели ГС "ОПОРА" работали на 133 участковых избирательных комиссиях в пределах статистически обоснованной выборки и исследовали весь процесс, начиная с утреннего заседания, хода голосования и подсчета голосов.