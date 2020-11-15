Выборы

Выборы

14:54 15.11.2020

В Украинке избиратель сфотографировал и порвал бюллетень

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В Украинке избиратель сфотографировал и порвал бюллетень

На одном из избирательных участков в г. Украинка (Киевская обл.) избиратель сначала сфотографировал бюллетень, затем порвал его на части и пытался бросить в урну для голосования, сообщила наблюдатель гражданской сети "Опора".

По ее данным, избиратель сфотографировал бюллетень, а когда наблюдатели на участке пытались задержать молодого человека, он порвал бюллетень и попытался бросить в урну для голосования. Однако наблюдатели помешали это сделать.

На место происшествия пришел полицейский, дежуривший на участке, впоследствии прибыла и полиция.

По состоянию на 12.00, по информации "Опоры", попытки фотографирования избирателями бюллетеней зафиксированы на 1,53% участков.

В Украинке (количество избирателей до 75 тыс.) 15 ноября проходит повторное голосование на выборах городского головы, поскольку по итогам голосования 25 октября два кандидата получили одинаковое количество голосов: Оксану Кирилюк (от партии "Слуга народа") и Александра Туренко (от партии "Европейская солидарность") поддержали по 1233 избирателя (по 17,4%).

Теги: #бюллетень #опора #порча #украинка

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