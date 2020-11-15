В Луцке на двух участках нет протоколов заседания, в Каменец-Подольском не хватает избирательных урн – "Опора"

Наблюдатели гражданской сети "Опора" сообщают о нарушениях на избирательных участках в день голосования во втором туре выборов городского головы в некоторых населенных пунктах.

Так, в Луцке (Волынская обл.) на двух избирательных участках комиссии не вели протоколов утреннего заседания. На одном из участков комиссия не объявила количества избирателей и бюллетеней. Относительно протокола ответили, что оформят его позднее.

На избирательных участках в Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.) не хватает урн для голосования, фиксируют наблюдатели "Опоры". На одном из участков члены комиссии решили не использовать урну из-за повреждения, поэтому заклеили ее скотчем, перевернули и отставили в сторону.

Нехватка избирательных урн и кабинок для голосования наблюдается и в Херсоне, на трех участках.

В городе Украинка (Киевская обл.) на одном из участков секретарь комиссии начала заполнять протокол о подсчете голосов, не дождавшись завершения голосования, почти с начала рабочего процесса.

Как сообщалось, в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины проходит повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы. Мэра избирают в городах Сумы, Одесса, Херсон, Луцк (Волынская обл.), Краматорск (Донецкая обл.), Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.) и Украинка (Киевская обл.).