Выборы

Выборы

10:35 15.11.2020

В Луцке на двух участках нет протоколов заседания, в Каменец-Подольском не хватает избирательных урн – "Опора"

1 мин читать
В Луцке на двух участках нет протоколов заседания, в Каменец-Подольском не хватает избирательных урн – "Опора"

Наблюдатели гражданской сети "Опора" сообщают о нарушениях на избирательных участках в день голосования во втором туре выборов городского головы в некоторых населенных пунктах.

Так, в Луцке (Волынская обл.) на двух избирательных участках комиссии не вели протоколов утреннего заседания. На одном из участков комиссия не объявила количества избирателей и бюллетеней. Относительно протокола ответили, что оформят его позднее.

На избирательных участках в Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.) не хватает урн для голосования, фиксируют наблюдатели "Опоры". На одном из участков члены комиссии решили не использовать урну из-за повреждения, поэтому заклеили ее скотчем, перевернули и отставили в сторону.

Нехватка избирательных урн и кабинок для голосования наблюдается и в Херсоне, на трех участках.

В городе Украинка (Киевская обл.) на одном из участков секретарь комиссии начала заполнять протокол о подсчете голосов, не дождавшись завершения голосования, почти с начала рабочего процесса.

Как сообщалось, в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины проходит повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы. Мэра избирают в городах Сумы, Одесса, Херсон, Луцк (Волынская обл.), Краматорск (Донецкая обл.), Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.) и Украинка (Киевская обл.).

Теги: #опора #нарушения #выборы #второй_тур

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киевской области за субботу задокументировано 85 нарушений карантина выходного дня

В семи городах Украины 15 ноября состоится второй тур выборов мэра

В семи городах Украины 15 ноября состоится второй тур выборов мэра

Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Почти 180 наблюдателей от "Опоры" будут следить за вторым туром выборов 15 ноября

В Нацполицию с сентября поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

Движение "Чесно" проводит онлайн-марафон во втором туре выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Краматорской ТИК с конфликтом состоялась передача бюллетеней в УИК

Местные выборы 2020: Инструкция по противоэпидемическим мероприятиям во время организации и проведения выборов

ЦИК сформировала новый состав Херсонской областной ТИК

Партия Гройсмана готовится к досрочным выборам в Раду

Степанов не будет становиться депутатом Одесского облсовета

Более 5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок во втором туре местных выборов 15 ноября

Группа "Рейтинг" не имеет отношения к фейковому опросу по выборам в Одессе

Карантин выходного дня не распространяется на второй тур выборов в Украине – ЦИК

Кравчук считает, что местные выборы в ОРДЛО нужно проводить по мажоритарной системе

"Прицел на 2024 год". В Минцифры вынашивают идею электронных выборов президента Украины

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА