Выборы

Выборы

16:35 14.11.2020

Почти 180 наблюдателей от "Опоры" будут следить за вторым туром выборов 15 ноября

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Почти 180 наблюдателей от "Опоры" будут следить за вторым туром выборов 15 ноября

Гражданская сеть "Опора" 15 ноября организовывает онлайн-марафон и будет информировать о ходе дня выборов во время прямых включений, которые будут транслироваться на Facebook-странице и YouTube-канале организации.

Включения запланированы на 12:00, 18:00 и 21:00. В 12:00 на связь выйдут наблюдатели из Сум и Каменец-Подольского (Хмельницкая область), в 18:00 - из Одессы и Луцка (Волынская область), в 21:00 - из Херсона и Краматорска (Донецкая область).

"Эксперты организации и областные координаторы общественного наблюдения будут рассказывать о том, как проходит голосование, созданы ли надлежащие условия для его безопасного проведения в условиях распространения болезни COVID-19 и какие нарушения фиксируют наблюдатели "Опоры". Также будут давать текущую оценку работы комиссии и сообщать о явке избирателей", - говорится в сообщении сети.

К наблюдению "Опоры" в день голосования 15 ноября привлекут 179 общественных наблюдателей, которые будут информировать о ситуации на участках и в территориальных избирательных комиссиях, предупреждать нарушения и злоупотребления при подсчете голосов.

Как известно, 15 ноября повторное голосование состоится в 6 городах с количеством избирателей 75 тыс. и более (Каменец-Подольский, Краматорск, Луцк, Одесса, Сумы, Херсон), а также в городе Украинка Киевской области, где нет 75 тыс. избирателей, но два кандидата в мэры получили одинаковое количество голосов.

Теги: #опора #второй_тур #наблюдение

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