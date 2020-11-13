Выборы

Выборы

12:39 13.11.2020

Явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с первым туром – "Опора"

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Явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с первым туром – "Опора"

В гражданской сети "Опора" считают, что явка избирателей на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с первым туром из-за эпидемиологической ситуации и карантинных мер.

"Ситуация с антиковидными мерами является такой, что явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с 25 октября в связи с объективными обстоятельствами, так как почти на 40% повысились показатели заболеваемости и общая официальная статистика является негативной", - сказала глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Что касается агитационной кампании на повторном голосовании 15 ноября, то, по словам старшего аналитика "Опоры" Александра Клюжева, наблюдатели не зафиксировали интенсивных агитационных мероприятий в поддержку кандидатов. Он отметил, что значительный сегмент агитации проходит через интернет и раздачу агитационных материалов.

"Наши наблюдатели отслеживали процесс, который касается преждевременной агитации между первым туром и повторным голосованием со стороны кандидатов, которые имели шанс принять участие в повторном голосовании в целом. В частности, мы отслеживали агитацию в социальных сетях и, по предварительным подсчетам, за этот период политические игроки израсходовали более 144 тыс. долларов на проведение такой агитации, что, скорее всего, не попадет в отчеты по избирательным фондам", - добавила Айвазовская.

Что касается нарушений со стороны кандидатов, которые принимают участие в повторном голосовании, то "Опора" не зафиксировала большого массива нарушений, что в первую очередь связано с коротким сроком кампании и отсутствием публичных мероприятий.

По данным "Опоры", в 7 городах повторное голосование будет проходить 15 ноября, в 11 городах – 22 ноября.

После этого у избирательных комиссий будет до 5 дней для установления результатов повторного голосования.

25 октября в Украине прошли местные выборы. Явка избирателей составила 36,88%.

Теги: #явка #опора #повторное_голосование #выборы

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