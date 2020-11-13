ЦИК отмечает 23-ю годовщину со дня первого заседания

Центральная избирательная комиссия Украины в пятницу, 13 ноября 2020 года, отмечает 23-ю годовщину со дня проведения своего первого заседания.

"ЦИК - 23. 13 ноября 1997 состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии. Этот день считают датой создания ЦИК Украины", - говорится в сообщении на странице Центризбиркома в Facebook.

В комиссии отметили, что для государственной структуры возраст важен, "точнее, важны изменения, которые удалось сделать за этот период".

"Спасибо всем, кто знает, что ЦИК работает не только во время выборов. Спасибо всем, кто понимает, что каждый выбор важен. Это и есть наш лучший подарок!" - поблагодарили в Центризбиркоме.