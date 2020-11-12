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20:20 12.11.2020

Более 58% украинцев и жителей ОТГ считают необходимой реформу местного самоуправления и децентрализация власти

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Более 58% украинцев и жителей ОТГ считают необходимой реформу местного самоуправления и децентрализация власти

25,5% украинцев считают, что в Украине безусловно необходима реформа местного самоуправления и децентрализация власти, а 33,2% - что скорее необходима, 10,5% считают, что такая реформа скорее не нужна, а 6,7% - что совсем не нужна.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного Центром "Социальные индикаторы" совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) в августе-сентябре 2020 года по заказу программы Совета Европы "Децентрализация и реформа местного самоуправления в Украине" в сотрудничестве с экспертами Совета Европы, специалистами по вопросам местного самоуправления и Министерством развития громад и территорий Украины.

Среди населения 200 объединенных территориальных громад (ОТГ), созданных в 2015-2018 годах, 28,3% безусловно поддерживают реформу местного самоуправления и децентрализации власти, 30,2% - скорее поддерживают, 12,3% скорее не поддерживают, 8,8% совсем не поддерживают.

8,3% украинцев хорошо известно и 43,6% что-то известно о планах или ходе создания объединенных территориальных громад, 42,3% об этом совсем не известно. реди респондентов, которым хорошо или что-то известно о реформе местного самоуправления, 25,2% считают, что данная реформа осуществляется нормальными темпами, 34,1% считают, что медленно, 12,4% - что слишком медленно.

Среди жителей ОТГ 29,5% считают, что реформа децентрализации осуществляется нормальными темпами, 32,2% считают, что медленно, 11,9% - что слишком медленно.

35,5% опрошенных видят определенные изменения к лучшему в их населенных пунктах в результате использования средств существенно увеличившихся местных бюджетов, 24% не ощутили изменения, но знают о таких планах, 22,1% считают, что изменений нет, и не предвидятся.

В ОТГ 31,2% видят определенные изменения к лучшему в результате использования средств существенно увеличившихся местных бюджетов, 24,9% не ощутили изменения, но знают о таких планах, 24,6% считают, что изменений нет, и не предвидятся.

36,9% украинцев ожидают, что в результате передачи центральной властью части полномочий и ресурсов местному самоуправлению ситуация в стране в целом улучшится, 36% считают, что ситуация не изменится, 9,8% - что ухудшится. 29,5% полагают, что предоставление дополнительных полномочий и ресурсов местному самоуправлению приведет к ускоренному развитию громад, при этом 22,7% видят в этом фактор роста коррупции в громадах, 15,7% опасаются формирования неподконтрольной местной власти, а 14,8% видят возможности для ускоренного развития страны.

Среди населения ОТГ 38,2% ожидают, что в результате передачи центральной властью части полномочий и ресурсов местному самоуправлению ситуация в стране в целом улучшится, 37,5% считают, что ситуация не изменится, 9,5% - что ухудшится. 32% полагают, что предоставление дополнительных полномочий и ресурсов местному самоуправлению приведет к ускоренному развитию громад, при этом 19,9% видят в этом фактор роста коррупции в громадах, 19,1% опасаются формирования неподконтрольной местной власти, а 16,1% видят возможности для ускоренного развития страны.

59,9% от всего населения Украины и 60% населения ОТГ считают, что безусловно необходимо установить государственный надзор за законностью решений органов местного самоуправления, 27,4% украинцев и 28% населения ОТГ считают, что скорее необходим такой надзор.

В ходе исследования было опрошено 2000 человек по всей Украине и 2000 человек в ОТГ. Погрешность не превышает 3,3%.

Теги: #развитие #отг #кмис #децентрализация #социсследование

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