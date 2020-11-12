Выборы

Выборы

16:02 12.11.2020

43,5% украинцев готовы проголосовать во втором туре выборов

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43,5% украинцев готовы проголосовать во втором туре выборов

43,5% украинцев однозначно будут голосовать, если будет второй тур выборов мэра, главы села/ОТГ, свидетельствуют результаты социологического исследования центра "Социс", проведенного с 28 октября по 2 ноября 2020 года.

По данным соцопроса, 25,9% респондентов ответили, что "скорее будут голосовать", 12,2% - "скорее не будут голосовать", а 9,6% - "однозначно не будут голосовать".

Среди тех, которые будут голосовать во втором туре, 46,7% сообщили, что проголосуют за действующего до сих пор мэра/голову села/ОТГ, 38,5% - за нового кандидата.

Соцопрос проводился методом CATI с использованием планшетов. Выборка: представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и временно неподконтрольных правительству Украины территорий на востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: 2 тыс. респондентов.

Теги: #социсследование #повторное_голосование #выборы

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