Выборы

Выборы

19:50 11.11.2020

Во втором туре выборов городского головы Полтавы встретятся экс-мэр и выдвиженец "Слуги народа"

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Во втором туре выборов городского головы Полтавы встретятся экс-мэр и выдвиженец "Слуги народа"

В Полтаве 22 ноября пройдет повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах мэра, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным ЦИК, бывшего мэра Полтавы (2010-2018), замдиректора ООО "Реал Эстейт Групп" Александра Мамая (выдвиженец партии "За майбутнє") поддержали 20856 избирателей (30,06%). За его конкурента – директора ООО "Строительная компания "Комбинат производственных предприятий" Сергея Иващенко (выдвиженец партии "Слуга народа") – проголосовали 12290 человек (17,71%).

Кроме того, согласно обновленным данным ЦИК, повторное голосование на выборах городского головы пройдет в Ужгороде и Бердянске.

Теги: #мэр #выборы #полтава

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