Центризбиркому осталось получить результаты выборов 90 глав громад

Центральная избирательная комиссия по состоянию на день среды не получила сообщения о результатах выборов 90 голов в Украине, о чем свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

В настоящее время установлены результаты выборов 1315 голов (из 1421): 318 - городских, 403 - поселковых и 594 - сельских.

Известно также о назначении повторного голосования в 15 городах и повторных выборов в Борисполе (Киевская обл.).

Избранными признаны 31199 депутатов местных советов (из 43122).

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Повторное голосование назначено на 15 и 22 ноября. Повторные выборы мэра Борисполя запланированы на 27 декабря.