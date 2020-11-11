Выборы

Выборы

14:53 11.11.2020

Центризбиркому осталось получить результаты выборов 90 глав громад

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Центризбиркому осталось получить результаты выборов 90 глав громад

Центральная избирательная комиссия по состоянию на день среды не получила сообщения о результатах выборов 90 голов в Украине, о чем свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

В настоящее время установлены результаты выборов 1315 голов (из 1421): 318 - городских, 403 - поселковых и 594 - сельских.

Известно также о назначении повторного голосования в 15 городах и повторных выборов в Борисполе (Киевская обл.).

Избранными признаны 31199 депутатов местных советов (из 43122).

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Повторное голосование назначено на 15 и 22 ноября. Повторные выборы мэра Борисполя запланированы на 27 декабря.

Теги: #данные #сайт #цик #выборы

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