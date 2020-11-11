"Будет "переть плугом" ради решения проблем львовян". Порошенко призвал поддержать Синютку на выборах

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал львовскую громаду поддержать во втором туре выборов городского головы кандидата от "Евросолидарности" Олега Синютку.

"Олег Синютка – эффективный управленец. У него большой опыт управления городом. Но он ответственный политик национального всеукраинского масштаба. Синютка - настоящий патриот, а не тот, кто сидит в окопе и спрашивает разрешения, поддержать ли Революцию Достоинства, стать ли на защиту страны или предать львовян, сдав свою позицию. Синютка является лидером, за которым стоит очень мощная команда", - сказал Порошенко на встрече с депутатами, избранными в местные советы Львовской области.

Он отметил, что позиция их команды - поддержать Синютку, который "не будет ныть под офисом на Банковой, а упрется и будет переть плугом, решая проблемы львовян".

Порошенко добавил, что Синютка уже представил план работы на должности главы ОТГ, и заверил, что поддержит его усилия для реализации этого плана.

По словам лидера партии, после местных выборов в значительной степени обновился состав Львовского городского совета.

"Для нас так важна победа 22 ноября, поскольку "Европейская солидарность" стала точкой опоры, от которой оттолкнулась Украина. А Львовщина стала для "Европейской солидарности" образцом", - подытожил Порошенко.

Во Львове второй тур выборов мэра состоится 22 ноября. За пост мэра будут бороться действующий городской голова Андрей Садовый (получил 91131 голос, или 40,09%) и представитель "Евросолидарности" Синютка (70682 голоса, или 31,1%).