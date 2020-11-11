Выборы

Выборы

10:49 11.11.2020

"Опора" разработала новое приложение "Выборы 2020"

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"Опора" разработала новое приложение "Выборы 2020"

Гражданская сеть "Опора" представляет новое мобильное приложение "Выборы 2020", в котором можно, в частности, проверить наличие ошибок в протоколах.

"Мы сделали верификатор протоколов УИК, который поможет проверять наличие ошибок. Кроме оффлайн-версии, наше приложение содержит полнотекстовый поиск. Он поможет быстро найти нужную норму. Для этого в графе поиска нужно просто ввести ключевое слово. Для самых активных участников избирательного процесса добавили функцию быстрого доступа к статьям. Так можно добавлять нужные статьи в раздел "Избранные", - рассказал аналитик "Опоры" Роберт Лорян.

По его словам, отдельной фишкой приложения является верификатор протоколов.

"Нужно только скопировать данные из протокола и внести их в мобильное приложение. Оно само проверит их на наличие логических ошибок. Укажет, где они были сделаны. Специально ко второму туру выборов появились протоколы УИК, где состоится повторное голосование. Нужно выбрать громаду, и приложение само сгенерирует точную копию протокола", - пояснил эксперт.

Скачать приложение можно здесь: https://bit.ly/2UeLyqA

Теги: #опора #приложение #смартфон #выборы

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