Общественно-политические ориентации населения Украины: октябрь 2020

Итоги местных выборов - изменение политического ландшафта и старт нового политического цикла в Украине
Финишная прямая местных выборов - какие партии являются лидерами, а какие аутсайдерами гонки и по каким причинам
В селах и городках Украины партии затруднялись с решением гендерной квоты на местных выборах – отчет
Рада на следующей неделе может принять законопроект о передаче громадам земель госсобственности за пределами населенных пунктов
КИУ обеспокоен затягиванием подсчета голосов на местных выборах и усматривает в этом политтехнологию
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