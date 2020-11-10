Выборы

Выборы

16:24 10.11.2020

В селах и городках Украины партии затруднялись с решением гендерной квоты на местных выборах – отчет

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В селах и городках Украины партии затруднялись с решением гендерной квоты на местных выборах – отчет

В избирательные списки партий, участвовавших в местных выборах в Украине по пропорциональной системе, были внесены около 45% кандидатов-женщин, то есть гендерные квоты в целом соблюдены. Однако представители многих партий сообщали о сложностях с поиском и выдвижением кандидаток, особенно в сельской местности и небольших городах.

Такие выводы содержатся в заключительном отчете Национального демократического института по местным выборам в Украине.

"Хотя организации, занимающиеся правами женщин, кандидаты и политические партии считают, что новый механизм 40-процентной квоты способствует повышению политического участия женщин, представители многих партий сообщили о сложностях с поиском и выдвижением кандидаток по пропорциональной системе, особенно в сельской местности и в маленьких городах", - говорится в отчете.

По данным ЦИК, было зарегистрировано 102263 кандидаток (примерно 45%) в избирательных списках партий, где выборы проводились по пропорциональной системе. Этот показатель выше по сравнению с 35% на местных выборах 2015 года.

В то же время, по информации гражданской сети "Опора", женщины возглавляли только 22% единых списков кандидатов по пропорциональной системе и 30,5% территориальных избирательных списков по пропорциональной системе, что могло повлиять на их шансы быть избранными.

В отчете указано, что обеспечение соблюдения 40% гендерной квоты было непоследовательным. По информации ЦИК, примерно 17% (1354 из 7943) избирательных списков партий, зарегистрированных в 792 местных советов, которые избираются по пропорциональной системе, не придерживались принципов о квотах. В этих случаях отдельные кандидаты не были зарегистрированы или отозвали свои кандидатуры после того, как партии подали списки на регистрацию.

Национальный демократический институт также получал сообщения о том, что партии включали в свои списки "технических кандидаток", не собираясь затем предоставить им мандат.

Избирательный кодекс Украины не обеспечивает соблюдение квоты после представления списка. Ряд общественных организаций, занимающихся правами женщин, в составе инициативы "Выборы без сексизма", обеспокоены тем, что может произойти отзыв депутаток после официального обнародования результатов выборов.

В Национальном демократическом институте озвучили свои рекомендации: Верховной Раде следует внести изменения в Избирательный кодекс Украины для обеспечения сохранения баланса между мужчинами и женщинами в избирательных списках партий в случае замены или отзыва кандидатов до или после выборов.

Как сообщалось, согласно обязательным гендерным квотам, предусмотренным в новом Избирательном кодексе Украины, для громад, где проживают 10 тысяч и больше избирателей, "в избирательных списках в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух кандидатов каждого пола" (40%). В громадах, где проживает до 10 тысяч избирателей, в избирательных списках должно быть представлено не менее 30% лиц одного пола.

Теги: #отчет #выборы #гендерная_квота

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