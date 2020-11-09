Выборы

Выборы

16:10 09.11.2020

Кивалов обжалует решение Малиновской ТИК по голосованию на выборах мэра Одессы и горсовета

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Кивалов обжалует решение Малиновской ТИК по голосованию на выборах мэра Одессы и горсовета

Кандидат на пост городского головы Одессы Сергей Кивалов подал административный иск в Одесский окружной административный суд (ООАС), в котором оспаривает решение Малиновской территориальной избирательной комиссии (ТИК) об итогах голосования по выборам мэра Одессы и депутатов Одесского городского совета.

"В производстве Одесского окружного административного суда находится дело по административному иску кандидата на пост одесского городского головы Одесского района Одесской области Кивалова Сергея Васильевича, Одесской областной организации "Украинской морской партии Сергея Кивалова" к Малиновской районной в городе Одессе территориальной избирательной комиссии Одесской области, Одесской городской территориальной избирательной комиссии Одесского района Одесской области", - говорится в сообщении на сайте ООАС в понедельник, 9 ноября.

Истец просит признать противоправными и отменить ряд решений Малиновской ТИК об итогах голосования по выборам городского головы и депутатов Одесского горсовета в некоторых округах, а также обязать эту комиссию провести повторный подсчет голосов избирателей.

Суд открыл производство по иску, судебное заседание назначено на 17:00 9 ноября.

"Учитывая то, что решение по делу может повлиять на права других субъектов избирательного процесса в едином одномандатном городском избирательном округе в пределах Малиновского территориального избирательного округа и в пределах территориальных избирательных округов №4, №5, такие лица имеют право принять участие в рассмотрении указанного дела и заявить о вступлении в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора", - отметили в суде.

Как известно, в Одессе 15 ноября состоится повторное голосование на выборах городского головы. Во второй тур вышли действующий мэр Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам") и народный депутат от ОПЗЖ Николай Скорик. Труханов - на пятом месте (6,06%).

В то же время, в понедельник Кивалов обратился к избирателям с призывом поддержать во втором туре выборов Скорика. Соответствующее обращение он разместил на странице в Facebook.

Теги: #обжалование #кивалов #суд #выборы

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