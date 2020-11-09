Выборы

Выборы

13:06 09.11.2020

"Евросолидарность" заявила о фальсификациях при установлении результатов местных выборов

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"Евросолидарность" заявила о фальсификациях при установлении результатов местных выборов

Партия "Европейская солидарность" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить фальсификации и обеспечить законность во время установления результатов местных выборов.

"Согласно Избирательному кодексу результаты выборов должны быть объявлены не позже 6 ноября. Но в большинстве регионов до сих пор продолжается подсчет. На самом деле затягивание объясняется желанием партии власти и ее сателлитам "дотянуть" свои провальные результаты", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

В партии отметили, что члены участковых и территориальных избирательных комиссий во Львове и Тернополе сообщали о многочисленных фальсификациях и переписывании протоколов во Львове и Тернополе, где "Слуга народа" не прошла в горсоветы. Нарушения также были зафиксированы в ряде ОТГ в Киевской области.

"У нас есть все протоколы с мокрыми печатями и мы обжалуем сфальсифицированные протоколы в судах. Но уже можем констатировать: власть провалила экзамен на способность гарантировать основы демократии - честные выборы", - заявляют в политсиле.

"Мы требуем немедленного объявления результатов и привлечения к ответственности виновных в фальсификациях", - настаивают в "Евросолидарности".

Местные выборы в Украине прошли 25 октября.

Теги: #заявление #фальсификации #евросолидарность #выборы

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