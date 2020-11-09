Выборы

Выборы

12:37 09.11.2020

"Слуга народа" обжалует в суде результаты выборов во Львовский горсовет

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"Слуга народа" обжалует в суде результаты выборов во Львовский горсовет

Львовский окружной административный суд в понедельник, 9 ноября, рассмотрит жалобу местной организации партии "Слуга народа" на результаты выборов во Львовский городской совет.

"Сегодня во Львовском окружном административном суде будет попытка обжаловать волеизъявление львовян 25 октября. Я понимаю, что не всем понравились результаты. Понимаю, что "слугам" очень трудно воспринять то, что их не будет во Львовском городском совете", - написал городской голова Львова Андрей Садовый на странице в Facebook.

Он отметил, что по данным протоколов с "мокрыми" печатями, "Слуга народа" в совет не проходит. "3,4% - это даже не близко к барьеру (5% - ИФ)", - добавил Садовый.

Мэр обратил внимание львовских судей: "Львовяне обмана и манипуляций не прощают", а также пообещал сделать все в рамках своих полномочий, чтобы "выбор львовян не был искажен".

По результатам выборов, в состав Львовского горсовета вошли четыре фракции партий "Европейская солидарность" (26 депутатов), "Объединение Самопомич" (17), "ВАРТА" (7) и "ВО "Свобода" (6).

Теги: #львов #суд #слуга_народа #горсовет

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