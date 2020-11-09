Выборы

Выборы

10:22 09.11.2020

Одесская областная ТИК не объявила результаты: компьютерный вирус уничтожил протокол

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Одесская областная ТИК не объявила результаты: компьютерный вирус уничтожил протокол

Одесская областная территориальная избирательная комиссия не смогла объявить результаты голосования на выборах депутатов областного совета, поскольку в компьютер, где хранился протокол голосования, попал вирус, сообщило "Суспильне".

"Утром в комиссии обещали объявить результаты и новый состав Одесского областного совета примерно в 19:00 8 ноября. Однако в 18:46 члены ТИК сообщили, что протокол придется переделать: в компьютер якобы попал вирус, который уничтожил документ", - говорится в сообщении.

По словам представителей Одесской областной ТИК, из-за этого вируса компьютер якобы выдает ошибку, поэтому невозможно окончательно подсчитать результаты голосования. После этого все члены комиссии единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября. Протокол планируют переделать на другом компьютере.

Теги: #компьютер #вирус #протокол #одесса #тик

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