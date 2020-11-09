Выборы

Выборы

10:06 09.11.2020

Кернеса официально зарегистрировали мэром Харькова

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Кернеса официально зарегистрировали мэром Харькова

Геннадия Кернеса, который победил на выборах городского головы Харькова 25 октября, официально зарегистрировали мэром, сообщает "Суспильне".

Заявление о регистрации Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила от Кернеса в электронном виде с электронной подписью.

7 ноября городская ТИК приняла постановление "О регистрации городского головы". Ее текст обнародовали на сайте Харьковского городского совета.

"В Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию Харьковского района Харьковской области поступило заявление "О регистрации городского головы" и приложенные к нему документы, зарегистрированное под №1015 7 ноября 2020  года от Кернеса Геннадия Адольфовича, избранного Харьковским городским головой Харьковского района Харьковской области", - подтвердила председатель городской ТИК Ольга Мозговая.

Как сообщалось, Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

3 ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными Телеграм-каналами.

Теги: #мэр #кернес #регистрация

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