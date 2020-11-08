Большинство закарпатцев хотят быть в составе Украины, но часть - за расширение полномочий местных советов и громад

Около половины (49%) местных жителей и представителей нацменьшинств в Закарпатской области считают ситуацию в регионе благополучной, более 50% - видят Закарпатье только в составе Украины, однако часть стремится получить расширенные полномочия местных советов и громад.

Речь об этом в исследовании общественного мнения, осуществленном Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и представленном 7 ноября на форуме "Re:Open Zakarpattia".

"Это исследование интересно тем, что есть две параллельные выборки - общее население и представители нацменьшинств, и эти результаты можно сравнивать", - прокомментировал политический аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Андрей Сухарина.

В целом ситуацию в регионе опрошенные оценивают как благополучную, но улучшение дел отмечают только в двух сферах - новые технологии и безвиз.

"На Закарпатье люди оценивают ситуацию в регионе лучше, чем по Украине в целом - 49% считают ее благополучной. Люди считают, что улучшились дела в государстве только в двух сферах - доступность новых технологий и безвиз. По всем остальным сферам респонденты говорят, что дела плохи, хуже оценивают ситуацию со здравоохранением и действиями власти и правоохранительных органов", - отметил аналитик.

Согласно результатам исследования, более половины закарпатцев (50,8%) видят Закарпатье в составе унитарной Украины, часть (37,6%) - в составе унитарной страны, но с расширенными полномочиями местных советов и громад.

"Только небольшая доля - 2,8% - говорит о федерализации. Угрозы сепаратизма на Закарпатье нет, по крайней мере, по тем настроениям, которые царят среди населения Закарпатья. Но из состава нацменьшинств 31% не ответили на этот вопрос. Само по себе это ни о чем не говорит. С этими гражданами Украины нужно работать, доносить визию", - считает Сухарина.

Эксперт отметил, что вопрос расширения полномочий региона созвучно с процессами децентрализации. Согласно опросу, верят в децентрализацию 55% закарпатцев, 25% - не согласны, 20% затруднились ответить.

При этом 26% закарпатцев не против двойного (множественного) гражданства, среди представителей национальных меньшинств области таких 53%. Полностью не поддерживают идею двойного гражданства 22%, среди нацменьшинств таких всего 6%.

По языковому вопросу: 50% респондентов считают, что обучение в школе должно быть на украинском языке. Треть опрошенных считает, что в начальных классах обучение должно осуществляться на языке нацменьшинств.

Исследование проводилось с 24 августа по 10 сентября, всего было опрошено 1000 респондентов - половина среди репрезентативной выборки жителей области (6 городов и 15 сел) и 500 представителей нацменьшинств (из венгерской, румынской, ромской и словацкой громад Закарпатья). Погрешность опроса не превышает 4,4%.