Выборы

Выборы

14:14 07.11.2020

Владимир Кличко поблагодарил киевлян за поддержку брата на выборах мэра столицы

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Владимир Кличко поблагодарил киевлян за поддержку брата на выборах мэра столицы

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, олимпийский чемпион по боксу в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко выразил благодарность киевлянам за поддержку своего брата Виталия Кличко на выборах мэра украинской столицы и заверил, что он будет работать еще эффективнее.

"Хочу поблагодарить киевлян за поддержку мэра столицы Виталия Кличко. Он человек ответственный и будет работать с еще большим энтузиазмом ради развития Киева и комфорта его жителей", - сказал Владимир Кличко в видеообращении.

Он поблагодарил также за то, что киевляне пришли и проголосовали, несмотря на сложную ситуацию с пандемией, и "все решилось, как я и призывал, в первом туре".

В сообщении на странице в Facebook Владимир отметил, что "Виталий всегда был бойцом, теперь он борется за людей" и служит "нашей великой стране".

Владимир Кличко уверен, что их отец гордился бы Виталием.

Как сообщалось, Киевская городская территориальная избирательная комиссии 6 ноября официально заявила о победе Кличко на выборах мэра столицы в первом туре. Его поддержал 365161 избиратель, что составляет 50,52% от количества принявших участие в голосовании.

Теги: #кличко #брат #благодарность

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