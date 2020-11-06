В Киевсовет прошли семь партий

В Киевский городской совет по итогам результатов выборов прошли семь политических партий: "Европейская солидарность", "УДАР Виталия Кличко", "Еднисть Александра Омельченко", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Согласно обнародованным в пятницу главой Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентиной Корольковой данным, "Евросолидарность" получила 20,52% голосов избирателей, "УДАР" - 19,98%, "Еднисть Александра Омельченко" - 8,74%, ОПЗЖ – 7,81%, "Слуга народа" - 7,53%, "Батькивщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%.

Другие партии не преодолели 5% барьер.

Согласно расчетам агентства "Интерфакс-Украина", "Евросолидарность" получит 32 места из 120 в Киевсовете, "УДАР" – 31, "Еднисть" – 13, ОПЗЖ и "Слуга народа" – по 12, "Батькивщина" – 11 и "Голос" – 9.