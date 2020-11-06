Результаты выборов в Киеве объявят 6 ноября в 15:00

Киевская городская территориальная избирательная комиссия в пятницу, 6 ноября, в 15:00 объявит результаты выборов городского головы столицы и депутатов Киевского городского совета.

Объявление результатов состоится в Колонном зале Киевской горгосадминистрации (ул.Крещатик, 36, второй этаж).

Местные выборы состоялись 25 октября.

Согласно предварительным данным подсчета, нынешний мэр Киева Виталий Кличко получил 50,9% голосов, то есть победил в первом туре.

Представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Попов набрал 9,5% голосов, следует из предварительных данных.