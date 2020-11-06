Результаты выборов в Киеве объявят 6 ноября в 15:00
Киевская городская территориальная избирательная комиссия в пятницу, 6 ноября, в 15:00 объявит результаты выборов городского головы столицы и депутатов Киевского городского совета.
Объявление результатов состоится в Колонном зале Киевской горгосадминистрации (ул.Крещатик, 36, второй этаж).
Местные выборы состоялись 25 октября.
Согласно предварительным данным подсчета, нынешний мэр Киева Виталий Кличко получил 50,9% голосов, то есть победил в первом туре.
Представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Попов набрал 9,5% голосов, следует из предварительных данных.