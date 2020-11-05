ВАКС закрыл "дело Труханова" о недостоверном декларировании согласно решению КС

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) закрыл уголовное дело по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова в недостоверном декларировании, поскольку Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за такие действия, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ВАКС.

"Сегодня ВАКС вынужден был закрыть дело о недостоверном декларировании мэром Одессы. Дело закрыто в связи с решением КС о признании неконституционной ст. 366-1 УК", - сказали в суде 5 ноября.

Как сообщалось, 14 апреля городскому голове Одессы Труханову сообщили о подозрении во внесении недостоверной информации в электронной декларации за 2017 год (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины).

По данным пресс-службы НАБУ, мэр Одессы не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является бывшая жена Труханова.

В Бюро проинформировали, что мэр Одессы не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках.

Всего в декларации 2017 года чиновник не внес сведения о состоянии на общую сумму 16,2 млн грн.

В НАБУ напомнили, что это - второе подозрение одесскому городскому голове в совершении преступления, квалифицированного по ст.366-1 УК Украины. В марте 2019 года ему инкриминировали внесение недостоверных сведений в электронной декларации за 2015-2016 годы.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в марте 2019 года.

В Одессе 15 ноября состоится повторное голосование на выборах мэра, в котором примут участие Труханов (выдвиженец партии "Доверяй делам") и кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Николай Скорик.