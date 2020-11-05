Блок Кернеса выдвинет кандидата на пост секретаря Харьковского горсовета после консультаций с другими политсилами

"Блок Кернеса - Успешный Харьков" намерен провести консультации и обсудить возможное сотрудничество с другими политическими силами, преодолевшими 5%-ный барьер на выборах в Харьковский городской совет, сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

"Будем проводить консультации абсолютно со всеми партиями, в том числе с ОПЗЖ и "Блоком Светличной "Разом". Если мы найдем конструктив с ними, значит, будем работать", - сказал Терехов на брифинге в четверг.

По его словам, "Блок Кернеса" получает в новом горсовете 34 мандата из 84, ОПЗЖ - 19, "Европейская солидарность" и "Слуга народа" - по 9, партия Шария - 7 и "Блок Светличной" - 6.

Терехов ушел от ответа на вопрос, кого фракция намерена выдвинуть на пост секретаря Харьковского горсовета, отметив лишь, что это будет "достойная кандидатура" и ее определят после консультаций с другими политическими силами.

Как сообщалось, в 2015 году кандидаты от партии "Видродження", от которой тогда баллотировался Геннадий Кернес, получили 57 мандатов и имели устойчивое большинство в горсовете.