Выборы

Выборы

13:45 05.11.2020

ЦИК располагает данными об избрании голов в более чем половине населенных пунктов

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ЦИК располагает данными об избрании голов в более чем половине населенных пунктов

Центральная избирательная комиссия обнародовала результы выборов городских, поселковых и сельских голов в 735 населенных пунктах Украины.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК в четверг днем.

Всего должностей городских, поселковых и сельских голов 1421.

В нескольких областных центрах и крупных городах состоится повторное голосование (15 и 22 ноября). В частности, 15 ноября будут выбирать мэров Сум, Краматорска, Луцка, Каменец-Подольского, Одессы, Украинки.

22 ноября второй тур выборов городского головы назначен в Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Киеве.

Известно также об избрании 13769 (из 43122) депутатов местных советов.

Теги: #данные #сайт #цик #выборы

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