Выборы в ОРДЛО могут состояться только после возобновления контроля Украины над границей с РФ - глава МИД

Выборы на неподконтрольных в настоящее время украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться только после возобновления полного контроля Украины над границей с РФ и в соответствии с Конституцией и законодательством Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, если мы стремимся к урегулированию, а мы к нему стремимся, мы должны провести выборы. Но выборы на оккупированных территориях могут состояться только после возобновления полного контроля Украины над на данный момент неконтролируемым участком украинско-российской границы. Второе: эти выборы должны состояться в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины. Третье: эти выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ. И четвертое: Эти выборы должны состояться при сонаблюдении миссии БДИПЧ ОБСЕ", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Министр подчеркнул, что позиция Украины в этом вопросе остается очень четкой и принципиальной. "И именно с такой позицией мы ведем переговоры с РФ в Трехсторонней контактной группе", - добавил Кулеба.