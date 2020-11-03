Выборы

Выборы

21:05 03.11.2020

В Сумах пройдет второй тур выборов мэра

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В Сумах пройдет второй тур выборов мэра

В г.Сумы состоится повторное голосование на выборах городского головы: во втором туре примут участие нынешний мэр Александр Лысенко (от партии "Батькивщина") и кандидат от "Европейской солидарности" Вадим Акперов.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Лысенко проголосовали 28877 избирателей (44,2%), его конкурента поддержали 9609 человек (14,71%).

Дата второго тура пока не указана.

В настоящее время установлены результаты выборов 484 городских, поселковых и сельских голов.

Теги: #сумы #второй_тур #выборы

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