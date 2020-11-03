Выборы

Выборы

10:47 03.11.2020

В Луцке пройдет второй тур выборов мэра, в Ивано-Франковске переизбрали Марцинкива

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В Луцке пройдет второй тур выборов мэра, в Ивано-Франковске переизбрали Марцинкива

Повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы пройдет в Луцке (Волынская обл.), сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным ЦИК, за Игоря Полищука - кандидата от партии "За майбутнє", советника мэра, который был и.о. городского головы Луцка, - проголосовали 18934 избирателя (32,47%), его конкурент – самовыдвиженец, генеральный директор госпредприятия "Волыньстандартметрология" Богдан Шиба, получил 7662 голоса (13,14%).

Дата второго тура выборов в Луцке на сайте ЦИК во вторник утром не указана.

Мэром Ивано-Франковска переизбран член ВО "Свобода" Руслан Марцинкив, сообщил лидер этой политической силы Олег Тягнибок.

"Объявлены официальные результаты выборов в Ивано-Франковске. Глава Ивано-Франковской городской организации ВО "Свобода" Руслан Марцинкив - 84,78% голосов!" – написал Тягнибок на своей странице в Facebook во вторник.

Кроме того, по его данным, "свободовцы" получили 28 мандатов (54,10%) в Ивано-Франковском горсовете.

Всего по состоянию на утро вторника, согласно данным сайта ЦИК, установлены результаты выборов 282 голов: 68 – городских, 69 – поселковых и 145 – сельских.

Теги: #результаты #мэры #выборы

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