Выборы

Выборы

16:38 02.11.2020

Бойченко вновь избрали мэром Мариуполя

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Бойченко вновь избрали мэром Мариуполя

Нынешний городской голова Мариуполя (Донецкая обл.) Вадим Бойченко (партия "Блок Вадима Бойченко") победил на выборах городского головы.

Результаты голосования обнародовала Мариупольская городская территориальная избирательная комиссия, передает UA: Donbass.

Согласно озвученным данным, Бойченко получил 54005 голосов (64,57%).

Второе место – у выдвиженца партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Владимира Клименко (21611 голосов, то есть 25,84%).

Бойченко избрали мариупольским городским головой в 2015 году. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от партии "Оппозиционный блок" 5-м номером в списке как беспартийный.

В мае 2020 года появилась партия "Блок Вадима Бойченко", зарегистрированная в Мариуполе.

Теги: #мэр #мариуполь #бойченко

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