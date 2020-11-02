В Украинке на Киевщине состоится второй тур выборов мэра, в Обухове и Бахмаче переизбрали городских голов

Повторное голосование городского головы назначено в г.Украинка (Обуховский район Киевской области), сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным ЦИК, кандидаты-лидеры на пост мэра Украинки – Оксана Кирилюк (от партии "Слуга народа") и Александр Туренко (от партии "Европейская солидарность") - набрали одинаковое количество голосов (по 1233, то есть по 17,4%).

В г.Обухов (Киевская обл.) вновь избран городским головой Александр Левченко (партия "Слуга народу"), за которого отдали голоса 6683 жителей города (51,5%).

В г.Бахмач (Черниговская обл.) также остается прежний мэр – Павел Шимко от Радикальной партии Олега Ляшко (3449 голосов, или 33,13%).

Всего в настоящее время ЦИК установила результаты выборов 190 голов: 38 – городских, 51 – поселковых и 101 – сельских.