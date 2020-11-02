Выборы

Выборы

11:25 02.11.2020

Новый мэр Белгород-Днестровского Одесской области заболел COVID-19

1 мин читать
Новый мэр Белгород-Днестровского Одесской области заболел COVID-19

Кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виталий Граждан, который победил на выборах городского головы Белгород-Днестровского (Одесская обл.), сообщил, что заболел COVID-19.

"К сожалению, COVID добрался и до меня, тест показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, не имею права никого подвергать риску. Работаю на дому", - написал Граждан на своей странице в Facebook 1 ноября.

Он добавил, что законодательство позволяет собрать очередную сессию городского совета и запустить работу новых депутатов и мэра, однако не может этого сделать из-за болезни.

Новый мэр пообещал, что как только позволит здоровье, он сделает все для скорейшего начала работы.

На сайте Центральной избирательной комиссии пока нет данных относительно победы Граждана на выборах. Сам политик опубликовал фотокопию постановления, согласно которому Белгород-Днестровская городская территориальная избирательная комиссия признала его победителем 30 октября. 2 ноября этот документ появился на сайте Белгород-Днестровского городского совета.

Граждан был депутатом Белгород-Днестровского горсовета предыдущего созыва, возглавлял фракцию партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Предыдущий мэр – Алла Гинак – ушла в отставку летом 2019 года. И.о. городского головы был секретарь горсовета Виктор Грозов.

Теги: #белгород_днестровский #мэр #covid_19

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мэр Новгород-Северского умер от COVID-19

В Ивано-Франковске неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе, без газоснабжения остались 558 жилых домов и 3 лечебных учреждения

Только 8 из 20 кандидатов на пост мэра Киева подали промежуточные финотчеты, самая дорогая кампания у Верещук - "Опора"

Мэр Ниццы назвал нападение в городской церкви "исламским фашизмом"

Мэром Бахмута в седьмой раз стал Алексей Рева

В Борисполе должны состояться повторные выборы мэра – эксперт

От Covid-19 умер мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Федорчук

От COVID-19 умер мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Федорчук

Штепа с меньшим результатом выходит во второй тур выборов мэра Славянска – экзит-пол

Кличко побеждает в первом туре, набрав 50,9% голосов по результатам обработки данных 99% участков - глава штаба "УДАР"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Мукачево полицейский выстрелил в себя на дежурстве в теризбиркоме

Полиция открыла почти тысячу уголовных дел с начала избирательной кампании в Украине

Евгения Кулеба: мы рассчитываем на поддержку прогрессивных сил Киевсовета

Второй тур выборов главы Львовской ОТГ назначен на 22 ноября

"Слуга народа" в Киевсовете готова сотрудничать с прогрессивными партиями – Евгения Кулеба

ЦИК признала победителями выборов городских, поселковых и сельских голов в 108 населенных пунктах

В Каролино-Бугазской громаде по решению суда должны пройти повторные выборы

В Краматорске пройдет второй тур выборов городского головы, мэры Берегово и Фастова сохранили свои посты

В Украине установлены результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов

Кличко о решении КС: украинцы должны знать, за какие средства живут чиновники

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА