Новый мэр Белгород-Днестровского Одесской области заболел COVID-19

Кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виталий Граждан, который победил на выборах городского головы Белгород-Днестровского (Одесская обл.), сообщил, что заболел COVID-19.

"К сожалению, COVID добрался и до меня, тест показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, не имею права никого подвергать риску. Работаю на дому", - написал Граждан на своей странице в Facebook 1 ноября.

Он добавил, что законодательство позволяет собрать очередную сессию городского совета и запустить работу новых депутатов и мэра, однако не может этого сделать из-за болезни.

Новый мэр пообещал, что как только позволит здоровье, он сделает все для скорейшего начала работы.

На сайте Центральной избирательной комиссии пока нет данных относительно победы Граждана на выборах. Сам политик опубликовал фотокопию постановления, согласно которому Белгород-Днестровская городская территориальная избирательная комиссия признала его победителем 30 октября. 2 ноября этот документ появился на сайте Белгород-Днестровского городского совета.

Граждан был депутатом Белгород-Днестровского горсовета предыдущего созыва, возглавлял фракцию партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Предыдущий мэр – Алла Гинак – ушла в отставку летом 2019 года. И.о. городского головы был секретарь горсовета Виктор Грозов.