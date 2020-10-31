Выборы

Выборы

19:04 31.10.2020

ЦИК признала победителями выборов городских, поселковых и сельских голов в 108 населенных пунктах

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ЦИК признала победителями выборов городских, поселковых и сельских голов в 108 населенных пунктах

Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на субботу, 31 октября, признала избранными 108 городских, поселковых и сельских голов. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Согласно обнародованнм данным, ЦИК признала победившими в выборах 23 городских головы, 23 поселковых головы и 62 сельских голов.

Как сообщалось, местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.

Теги: #результаты #цик #выборы

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